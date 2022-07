Den første bekymringen med skummet relatert til mulig utslipp av partikler (små partikler) fra redusert skum og visse kjemikalier av bekymring, kalt flyktige organiske forbindelser (VOC). Som et resultat er det utført testing og vurderinger.



Gjennomgang av denne vurderingen har fastslått at eksponering for VOC-nivået som er identifisert hittil for første generasjons DreamStation-enheter, vanligvis ikke forventes å føre til langsiktige helsekonsekvenser for pasienter. Denne nye vurderingen begrenset til evaluering av VOC-er for førstegenerasjons DreamStation-enheter, vurderer ikke risikoen for potensielle skumpartikler og dekker ikke andre enheter som berøres av tilbakekallingen. Det er viktig å merke seg at de testede DreamStation-enhetene ikke ble utsatt for ozonrengjøring. Videre testing og analyse pågår.