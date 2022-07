Informasjon om ozonrengjøring

Vi vet hvor viktig det er å føle seg trygg på at du rengjør enheten riktig.



Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du tar vare på erstatningsenheten, kan du se enhetens brukerhåndbok og rengjørings- og inspeksjonsinstruksjoner for tilbehør. Det er viktig at du bare bruker rengjøringsmetodene som er godkjent for enheten din, da ikke-godkjente rengjøringsmetoder som ozonrengjøring kan bidra til skumdegradering. Vær oppmerksom på at både ozon- og UV-lysrengjøringsprodukter (inkludert Philips UV Light Sanitizer Box) for øyeblikket ikke er godkjente rengjøringsmetoder for våre enheter eller masker og ikke utbedrer gjeldende tilbakekalling.

Se også FDA-sikkerhetskommunikasjonen som ble utstedt 27. februar 2020 med tittelen «Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.» Fortsett å lese nedenfor for noen viktige punkter som er angitt i artikkelen: