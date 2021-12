Du vet nå at du kan bruke dem, men vet du hva du kan gjøre med brokkolistilker, ertebelger og andre grønnsaksrester? Vi er her for å hjelpe! Her er våre fem beste grønnsaksidéer for grønnsaksrester:



Lag en hjemmelaget grønnsaksbuljong. Bruk potetskall, gulrotskall, selleritopp og mer. Dyrk dine egne grønnsaksplanter. Behold frøene, steinene og stiklingene til grønnsakene dine. Lag naturlige stoff-farger. Bruk rødbeter til rød, rødkål til blå med mere. Hold maur i sjakk. Agurkskall er et naturlig mauravstøtende middel.