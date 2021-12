Leter du etter en enkel oppskrift på grønn smoothie? Her er de grunnleggende ingrediensene de fleste grønne smoothieoppskrifter for nybegynnere krever, og to enkle trinn for å lage din grønne smoothie.



Ingredienser:

80 g bladgrønnsaker (spinat eller grønnkål)

240 ml væske (vann, kokosvann eller mandelmelk)

Frukt etter smak





Slik gjør du det:

Ha alle ingrediensene i en blender av smoothiekvalitet, som Philips Innergizer High Speed Blender. Bland ingrediensene sammen og smoothien din er ferdig



Så enkelt er det! Husk: det er best å drikke grønne smoothies rett etter at du har forberedt dem.