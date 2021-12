Den sunne måten å fritere på*

Philips Airfryer XXL bruker varmluft når den tilberede familiens favorittretter på en sunnere måte, med lite eller ingen bruk av olje. Den nye Twin TurboStar-teknologien er utviklet for å redusere mengden mettet fett, som naturlig frigjøres av ingrediensene under tilberedning. Overskuddet av fett fra f.eks. svinekjøtt og kylling, fanges opp av fettreduksjons-funksjonen, i stedet for at det havner i magen din. Nyt et sprøtt og fritert resultat med færre kalorier. Se alle fordeler