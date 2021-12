Med noen få grønnsaksuppeoppskrifter for hånden, og riktig utstyr, kan du lage en suppe like lett og luftig som våren. Våren har et spennende utvalg av grønnsaker som bare venter på å bli satt sammen til en sunn grønnsakssuppe. Hvorfor ikke prøve denne enkle vårsuppen med spinat og vårløk?

Slik lager du den:

Ingredienser:

180 g vårløk - bare hvit og lysegrønn del (vasket, kuttet i biter på ca. 1 cm)

1 kopp løk (hakket)

750 ml grønnsakkraft med lavt saltinnhold

Salt og pepper etter smak

60 g babyspinat

1 ss olivenolje

Slik gjør du det:

Skyll først den oppdelte vårløken i en bolle med vann for å fjerne smuss. Etter å ha latt vårløken dryppe fra seg i et dørslag, legg det i en stor gryte med olivenoljen og den hakkede løken. Tilsett salt og pepper etter smak. Kok løkene i ca. 5 minutter på middels varme, og tilsett deretter grønnsakkraften. Kok opp blandingen, før du reduserer varmen og småkoker i ca. 15 minutter. Spinaten vil koke på rundt 1 minutt, så tilsett denne ingrediensen sist. Til slutt, kjør blandingen i en blender til den har den teksturen du ønsker. For en tynnere suppe, legg til mer grønnsakkraft eller litt vann.

Tips: Tilsett noen bønner for et proteinboost. Eller du kan ta en titt på våre vegetarianske bønnesuppeoppskrifter.

Hvis du er så heldig å ha en suppemaskin hjemme, kan du lage denne vårsuppen på rekordtid. En modell som Philips Viva Collection Soup Maker tilbereder ingrediensene dine på så lite som 18 minutter uten behov for mange forskjellige gryter og panner. I tillegg er det den eneste suppemaskinen som varmer og blander - alt i ett. Sånn gjør du det: