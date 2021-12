Svart te: Temperatur-guide for brygging av svart te





Svart te krever faktisk forskjellige temperaturer avhengig av hvilken svart te du brygger. For mer delikate typer, sikt på å holde vanntemperaturen på mellom 80° C og 90 ° C. For alle andre svarte teer kan du bruke litt varmere vann, mellom 90° C og 100° C.