Rengjøring av kjelen med eddik bør gi deg en grundig rengjøring, ettersom syren bidrar til å bryte ned avleiringer. Når du bruker en naturlig metode som dette for første gang, er det verdt å gjøre en rask sjekk først om din modell vil reagere godt på denne metoden for kalkfjerning. Les produsentens instruksjoner for å være sikker, og følg deretter disse trinnene:



Bland sammen en løsning av like deler hvit eddik og vann. Fyll vannkokeren til halv kapasitet. Kok opp vannkokeren. Hvis den ikke har en automatisk avkobling, slår du den av. La løsningen sitte i minst 30 minutter (du kan til og med la den stå over natten). Hell væsken ut og skyll vannkokeren med rent, kaldt vann. Fyll kjelen med nytt vann og kok opp. Hell vannet ut. Gjenta trinn 6 og 7 to ganger for å fjerne alle rester av eddik.





Hvis du vil ha en naturlig kalkfjerner for vannkokeren din, men ikke har hvit eddik for hånden, kan du prøve et annet produkt de fleste har i kjøkkenskapet sitt - natron. Fyll vannkokeren tre fjerdedeler full med vann og tilsett en spiseskje natron. Følg deretter trinn 3-8 ovenfor.