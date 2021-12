Å bruke vår mandelmelk-oppskrift til å diske opp med din egen nøttemelk er ikke bare ukomplisert, det er også bra for deg, og når du lager nøttemelk selv, kan du kontrollere hva melken inneholder. Nøttemelk har noen gode fordeler for helsen din - her er noen grunner til at det er godt å drikke nøttemelk:



Nøtter er naturlig vegansk, så nøttemelk er et flott alternativ til vanlig melk.

Nøttemelk har en tendens til å ha færre kalorier enn tradisjonell melk. 1

Som vanlig melk inneholder nøttemelk kalsium og vitamin D.