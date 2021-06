Fire forhåndsinnstillingsknapper for å velge drikker og ingredienser

De forhåndsinnstilte temperaturene på 40, 60, 80 og 100 °C vil sikre at babymelk, te, pulverkaffe, suppe eller nudler varmes opp ved riktig temperatur. Ta alltid kontakt med drikkeprodusenten for å spørre hvilken temperatur du skal bruke for å lage den beste drikken.