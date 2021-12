Hvordan lage farget pasta selv

Høyhastighetsblender i stilrent design

Philips' serie av høyhastighetsblendere tilhører den nye generasjonen blendere. Med en ytelse på 35 000 omdreininger per minutt, mestrer denne Avance Collection-blenderen også svært harde ingredienser. Den kan lage kremede smoothies, mandelmelk eller for eksempel nøttesmør. Denne høyhastighetsblenderen leveres med to praktiske mini-blender beger. Du kan mikse en smoothie direkte i begeret. Deretter bare snur du den, setter på lokket og tar den med! Se alle fordeler