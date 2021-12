Glutenfri fersk pasta er ikke alltid lett å finne i butikken. Så hvis det er din foretrukne pasta - eller hvis du må ha et glutenfritt kosthold, - er det absolutt verdt å vite hvordan du lager pasta uten gluten. Dessuten smaker hjemmelaget pasta alltid mye bedre. Denne glutenfrie pastaoppskriften kan lages enten for hånd eller med en maskin som gjør det harde arbeidet for deg! Som med tradisjonell pasta starter glutenfri pasta med en god deig.

Hvis du ikke har tid til å lage din glutenfrie pastadeig for hånd, sørger en Philips pastamaskin for en rask og enkel prosess, og gir deg en glutenfri pastadeig på så lite som 10 minutter. De forskjellige formskivene lar deg lage diverse former for pasta i forskjellige farger og smaker for alle slags deilige retter.