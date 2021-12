Grønnsaker kan være vår beste venn når det gjelder å spise sunt, men vet du den beste måten å lage grønnsaker på uten å miste næringsstoffer? Tross alt, hva nytter det, inkludert å spise næringsrike grønnsakene, hvis grønnsakenes vitamininnhold ødelegges i vann eller fett når de tilberedes?

Bare fordi det kan være et lite vitamintap ved oppvarming, betyr ikke det at du må bytte helt til rå mat. Du vil nok bli glad for å vite at det er enkle måter å tilberede grønnsaker på som gjør at du beholder de viktige næringsstoffene. Les videre for å oppdage effekten av varme på vitaminer, samt enkle trinn for den mest næringsrike måten å tilberede grønnsaker på.