Totalt sett er bruk av airfryer et godt alternativ - og et mye sunnere valg for å diske opp med stekt favorittmat enn en vanlig frityrgryte! Nå som du vet hvordan en airfryer fungerer og har sammenlignet ytelsen og fordelene og ulempene ved bruka av airfryer vs ovn vs frityrgryte, er det på tide å lage mat. Så hva kan man lage med airfryer? Hvorfor ikke prøve noen av våre favorittoppskrifter, for eksempel:

Vi har også oppskrifter på hjemmelagde pommes frites som kan lages i airfryeren som den perfekte sideretten.

Velbekomme, så enkelt er det! I denne veiledningen har vi gitt deg svar på spørsmål som "hva er en airfryer" og hjulpet deg med å forstå forskjellen mellom en airfryer vs ovn vs frityrgryte. Nå kan du være sikker på å ta et informert valg når du tilbereder et festmåltid på kjøkkenet!

* EUs energimerking fra 2015 spesifiserer merking av apparater. De spenner fra A +++ (0,4 kwH for en elektrisk ovn og 0,8 kwH for en gassovn) til den høyeste energiklassen D.