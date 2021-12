For å forstå forskjellen på umettet og mettet fett, må vi gå ned på et kjemisk nivå.

Mettede fettsyrer har ikke dobbeltbindinger mellom karbonatomene.

Umettede fettsyrer inneholder minst én (enumettet) eller flere (flerumettede) dobbeltbindinger i fettsyrekjeden.

Hva er mettet fett? Definisjon og funksjon

Kroppen din trenger sunne fettstoffer for å kunne fungere godt. Som du nå vet, har mettet fett hovedsakelig enkeltbindinger, og regnes for det meste som den usunne formen for fett. Så, er mettet fett dårlig for deg? I store mengder, ja. Men det er ikke dermed sagt at du ikke kan unne deg fettholdig stekt mat eller en deilig dessert nå og da. Det handler om balanse.

Når det gjelder mettet fett, anbefales det at det daglige inntaket utgjør rundt 30 g for menn, 20 g for kvinner og mindre for barn.1 Til syvende og sist er det imidlertid best å ha som mål å redusere det totale fettinntaket og bytte mettet fett for umettet fett. Om mulig bør mettede fettsyrer erstattes med flerumettede fettsyrer, da dette vil redusere risikoen for visse sykdommer, samt bidra til å forhindre oppbygging av dårlig kolesterol.

Hva er umettet fett? Definisjon og funksjon

Umettede fettsyrer består av dobbeltbindinger og kan ha en sunn innvirkning på hjertets tilstand. Fett er en viktig del av et balansert, sunt kosthold ettersom kroppen bruker det som energikilde. I tillegg hjelper det kroppen din med å absorbere fettløselige vitaminer. Så, er umettet fett usunt? Generelt, nei! For eksempel: