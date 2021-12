Denne grønne smoothieskålen er perfekt for å få ekstra grønnsaker i barnas dietter, og er full av vitaminer og næringsstoffer. Fordi du kan søte den med peanøttsmør, vil barna aldri engang vite at de spiser grønnsaker! Det er mange flotte grønne smoothieoppskrifter du kan prøve, her er en av dem!

Ingredienser:

1 avokado (terninger)

250 ml kokosmelk

Limejuice

1 ss havre ELLER 1 ss peanøttsmør

Bringebær

Cashewnøtter

Finrevet kokosmasse

Slik gjør du det:

Følg disse trinnene for en grønn smoothie bowl med en deilig kokosnøttvri:

Ha avokado, limesaft og kokosmelk i en blender. Tilsett havre eller peanøttsmør for ekstra protein og søtsmak. Hell smoothien i skålen din og fyll på med deilige bringebær, knasende cashewnøtter og finrevet kokosmasse. Lekkert!

