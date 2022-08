Er en Air Cooker eller Airfryer bedre?

Det kommer an på hva du vil tilberede! Airfryeren er en flott enhet for å lage sunnere versjoner av favorittrettene dine, som pommes frites og kyllingvinger. Luftkokeren er ideell for å lage sunn mat virkelig velsmakende – sprø grønnsaker fulle av smak og næringsstoffer, for eksempel, eller perfekt tilberedt fisk som faller av beinet.

Fordeler med Airfryer fremfor Air Cooker: En Airfryer er ideell for å tilberede stekt mat med mindre fett

En Airfryer er generelt billigere enn en Air Cooker

På den annen side har Philips Air Cooker også en rekke viktige fordeler:

En Air Cooker kan holde på opptil 90 % av alle næringsstoffene i ingrediensene*

En Air Cooker stiller automatisk inn koketid, temperatur og fuktighetsnivå for hver ingrediens

Uansett hvilken enhet du velger, kan begge brueks med den hendige NutriU-appen. Appen stiller automatisk inn riktig temperatur, tid og fuktighet, slik at du kan slappe av i sofaen.