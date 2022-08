Dampet torsk: Enkel oppskrift med grønne urter

Torsk er en mager type fisk med mild smak, og det er derfor ikke rart at denne fisken er så populær! Å dampe torsk er perfekt måte å tilberede denne fisken på. Torsk er veldig velsmakende med friske grønne urter og sitron, som i denne enkle oppskriften:

Ingredienser for 4 personer 4 torskefileter

4 kvister persille

4 kvister dill

4 kvister mint

4 sitronskiver

Salt og pepper etter smak

Slik gjør du det

Legg hver torskefilet på et stykke bakepapir. Fordel urter og sitronskiver over filetene og strø over salt og pepper etter smak.

Brett bakepapiret for å lage pakker og legg i en ildfast form. Sett formen i en ovn forvarmet til 200°C i ca 10 minutter. Server med potetmos og dampede grønnsaker – for eksempel gulrøtter, erter, blomkål eller brokkoli.

Tips: Du kan også legge løk, hvitløk, gulrøtter og selleri i torskepakkene for å gi fisken enda mer smak!