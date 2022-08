Hvilke grønnsaker er best å dampe?

Du har kanskje lagt merke til at vi anbefaler damping som tilberedningsmetode for alle grønnsaker i denne artikkelen. Dette er en av de beste måtene å raskt tilberede smakfulle grønnsaker og samtidig bevare vitaminer. Og den beste nyheten: du kan i utgangspunktet dampe hvilken som helst grønnsak, så du kan også tilberede poteter på denne måten. Du kan også dampe sopp og til og med kjøtt, fisk og sjømat. Et apparat som Philips Air Cooker gjør det enda enklere å dampe forskjellige ingredienser, og en Air Cooker kan bidra til å beholde opptil 90 % av C-vitamininnholdet i grønnsaker*. Nå som du vet hvordan du kan tilberede asparges, brokkoli og blomkål perfekt, er det enkelt å bruke disse tipsene til andre grønnsaker. Så du og familien din kan nyte perfekt tilberedte grønnsaker, fulle av smak og næringsstoffer, gang på gang.

* Testet på brokkoli, paprika og mangetout for 90 % C-vitamin på "Dampe med luft"-innstillingen.