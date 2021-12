Forskning har vist at frityrstekt mat kan bidra til høyt blodtrykk, fedme og mer, så mange av oss ser etter sunne måter å nyte denne velsmakende maten på.1 Å bruke en airfryer betyr å steke med lite eller ingen olje og er et mye sunnere alternativ, men du får fortsatt den samme deilige, stekte maten du vil ha. Apparater som Philips Airfryer-serien bruker opptil 90% mindre fett, flott for de som ønsker å nyte stekt mat uten at for mye fett legges til dietten. I tillegg kan bruk av en airfryer redusere kaloriinntaket - en seier hele veien.