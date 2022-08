Hvordan bruke en Air Cooker?

Fordeler med Air Cooker

Det er flere grunner til hvorfor air cooker er en god investering. For eksempel tilbyr apparatet flere fordeler på kjøkkenet:

Lage mat i Air Cooker: Du beholder opptil 90 % av alle næringsstoffene på «Damping med luft»-innstillingen*

Du vil nyte deilige sprø grønnsaker og mørt, saftig kjøtt! En Air Cooker byr på den perfekte kombinasjonen av tid, temperatur og fuktighet for hver ingrediens med forskjellige tilberedningsmetoder

En Air Cooker er enkel å rengjøre takket være automatiske rengjøringsprogrammer og deler som tåler oppvaskmaskin

Du kan bruke Air Cooker til mange forskjellige typer mat, inkludert kjøtt, grønnsaker, hjemmelaget brød og desserter.

Bruk en hendig app for å endre innstillingene på luftkokeren fra sofaen hvis du vil.

Bruk av Air Cooker er enkelt og sunt, og gir også utrolig smakfulle resultater. Så du trenger aldri å servere din familie ihjelkokte grønnsaker eller tørt kyllingbryst igjen. Vil du vite hvordan du kan bruke Air Cooker til å tilberede smakfulle, sunne grønnsaker? Les da også denne artikkelen. Eller lurer du på hva forskjellen er mellom en luftkoker og en Airfryer? Vi forklarer det i denne artikkelen. God appetitt!

* Testet på brokkoli, paprika og mangetout for 90 % C-vitamin, på laks for 93 % omega 3/6, og biff for 90 % jern.