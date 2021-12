Den klassiske bakte poteten er et fullstendig måltid i seg selv, men for mange av oss kan det ta for lang tid å oppnå et perfekt sprøtt skall med luftig innside.

I tillegg til flott tekstur og smak, inneholder skallet på en bakt potet rikelig med mineraler og vitaminer.† La skallet bli sittende når du tilbereder og spiser de bakte potetene dine!

Trinn 1: Velge potet

For de beste bakte potetene må du velge riktig type:

I supermarkedet vil poteter for baking vanligvis merkes som sådan.

Russet-poteter gir vanligvis gode resultater. Hvis du kjøper løse poteter, velg en sjenerøs størrelse.

Trinn 2: Hvordan bake potet i ovnen

Før du setter i gang, forvarm ovnen til 200° C. Vask og tørk potetene Skjær hakk i potetene dine med en skarp kniv for å la overflødig fuktighet slippe ut under tilberedningen. Pensle lett med en valgfri olje og dryss over litt salt. Potetene kan deretter legges direkte på stekeplaten - du trenger ikke folie! Bak potetene i omtrent 1 til 1½ time.

Hvordan bake potet i en airfryer

Philips Airfryer XXL kan bake poteter på mindre enn en halv time, uten bryet med ekstra olje. Faktisk er det den eneste frityrgryten med fettreduksjonsteknologi som reduserer og fanger opp overflødig fett. Slik forbereder du potetene for sunnere baking i airfryeren:

Forvarm airfryeren til 200° C. Som du ville gjort når du baker poteter i ovnen, må du vaske potetene først. Sørg for at potetene er tørre og legg dem i kurven til airfryeren. For best resultat, ikke fyll opp kurven for mye - la Philips fettfjerningsteknologi sirkulere varmen og utføre magien. Skyv kurven inn i maskinen og sett timeren til 25 minutter.

Nå som du har den perfekte bakte poteten, fyll på med favorittfyllet ditt!