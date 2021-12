Har du lagt merke til hvor utålmodige barn kan være når de er sultne? De kan ofte ikke vente på at maten skal komme på bordet eller, enda bedre, i munnen. Ikke rart at det å gi ferdigmat til babyen er et enkelt alternativ, og du finner sannsynligvis at du bruker ferdigmat oftere enn du ønsker - men er dette valget beste mat for spedbarn?



Når det er gjort riktig, inneholder hjemmelaget babymat ikke bare mye kjærlighet, men de ferske ingrediensene tilbyr et godt og balansert kosthold, fullt av vitaminer og viktige næringsstoffer. Det fungerer til og med for de som er kresne i matveien: Når du lager din egen babymat, kan du tilpasse smaken perfekt til din lille matkritiker, for å sikre at hun eller han sluker skje etter skje med lyst og iver.



Fra de riktige verktøyene og lagringsmetodene til å vise deg de beste grønnsakene for mat til spedbarn, denne guiden hjelper deg med å lære hvordan du enkelt lager mat til babyen selv.