Hvor lenge skal brokkoli koke? Koketiden til forskjellige grønnsaker

Koketid poteter

Koketiden til poteter varierer veldig: tilberedningsmetoden, potetsorten og størrelsen på potetene har innflytelse på dette. En potet er ferdig når du enkelt kan stikke en gaffel i den.

Koke poteter: pass på at potetene er akkurat dekket og kok dem i ca 20 minutter

Bakte poteter (i skiver): 10 minutter (etter forkoking i 10-15 minutter)

I ovnen (200 grader): potetbåter er ferdige etter ca 25 minutters steking; bakte poteter tar ca 45 minutter

Frityrsteking: først 5 minutter på 150 grader og deretter ytterligere 5 minutter på 180 grader

I Airfryeren: etter ca 15 minutter (rist dem hvert 5. minutt) har du fine og sprø potetskiver. Du kan også bake poteter i Airfryeren – de er ferdige på ca. 25 minutter.

Tips: Vil du at dine stekte eller bakte poteter skal bli ferdig raskere? Du kan forkoke dem i mikrobølgeovnen i 5 minutter for å nesten halvere tilberedningstiden i pannen eller ovnen! Hvor lenge skal brokkoli koke, hvor lenge skal blomkål koke og hvor lenge koker du asparges eller poteter? Du vet nå svarene for ulike tilberedningsmetoder, slik at du kan nyte perfekt tilberedte grønnsaker med hele familien hver dag!

* Testet på brokkoli, paprika og mangetout for 90 % C-vitamin