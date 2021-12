Hjemmelagde pommes firtes er rett og slett deilige, og når de tilberedes i ovnen eller med en airfryer, kan du lage dem med reduserte fettnivåer for et mer balansert kosthold. For å lage pommes frites uten olje, kutter du bare opp ønsket mengde skrellede poteter, krydrer med paprika, hvitløk og urter, legger dem på et stekebrett kledd med bakepapir og steker i ca. 25 minutter ved 200° C , eller 180° C i en varmluftsovn.

Hvis du vil ha frityrstekte, fremfor ovnsbakte pommes frites, bør du vurdere en airfryer. En moderne maskin som Philips Airfryer XXL kan steke, bake, ovnssteke, grille, varme opp, dehydrere og til og med riste deilige retter med opptil 90% mindre fett enn en vanlig frityrgryte.* Det er også den eneste airfryeren med fettreduserende teknologi som reduserer og fanger opp overflødig fett.

På utkikk etter visuell inspirasjon? Prøv disse deilige oppskriftene på fargerike grønnsakschips eller søtpotet-pommes frites, alt fettfattig og smakfullt. Hvem sa at sunn mat må være kjedelig?