Flere og flere prøver å kutte ned på kjøttforbruket i disse dager, og det er mange gode grunner til å gjøre det. To av hovedårsakene er: å beskytte miljøet og forbedre helsen. Trikset når det gjelder å tilpasse seg denne nye livsstilen er å gjøre endringer som vil holde seg over tid. For å gjøre det å spise mindre kjøtt tiltalende på lang sikt, er det viktig å finne plantebaserte måltider du virkelig liker.

For å hjelpe deg med å gjøre nettopp det, har vi satt sammen tre forskjellige vegetarvarianter av en av de mest populære kjøttrettene: lasagne. Hvis du ønsker å lage deilige måltider og forbedre helsen din, er vegetariansk lasagne veien å gå. Les videre for å finne ut hvordan du lager sunn vegetarlasagne som smaker like godt som originalen.