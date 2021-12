Det er ingenting som slår å spise ravioli , eller pastaputer som det også kalles, laget fra bunnen av. Frisk, spenstig og lekker hjemmelaget ravioli er en solid vinner til middagen. Det beste er at det ikke trenger å være vanskelig å lage når du har de riktige verktøyene for hånden. Enten du er den stolte eieren av en pastamaskin eller ikke, gjør deg klar for en gastronomisk åpenbaring med vår enkle guide til hvordan du lager pasta ravioli fra bunnen av. Hvorfor kjøpe ferdig ravioli når du lett kan lage kjempegode pastaputer på egenhånd?

Det eneste vanskelige med å lære å lage fersk ravioli er å vite om du laget nok - hint: når det gjelder hjemmelaget ravioli, er nok aldri nok! Det er rett og slett for godt. Nå som du har blitt advart, her er en klassisk ravioli-oppskrift for å komme i gang, med noen forslag til raviolifyll.