Nå som du vet hvordan du lager ramen-nudler, kan du lære å kombinere andre ingredienser for å lage en velbalansert, velsmakende rett. Les videre for vår super-enkle guide til å lage en grunnleggende miso ramensuppe for to personer.

Ingredienser:

125 g ramen-nudler

1 stort kokt egg

825 ml vann og 2 ts dashi i pulverform

3-4 ss hvit miso

Lys soyasaus og chiliolje etter smak

100 g maiskorn

1 narutomaki (japansk fiskekake)

1 finhakket vårløk

Ristet sjøgress/tang kuttet i striper

Slik gjør du det:

Kok opp en stor gryte med vann og tilsett en klype salt. Kok opp vannet i en egen panne og tilsett dashien, la det småkoke i 2 minutter. Tilsett deretter misoen og lys soyasaus/chiliolje. Kok nudlene i gryten, og fordel deretter i serveringsskåler. Topp din hjemmelagde ramen med et halvt hardkokt egg, narutomaki, maiskorn og hakket vårløk, før du heller misosuppen i skålene og pynter med ristet sjøgress.

Tilpass din hjemmelagde ramensuppe med ekstra ingredienser som gressløk, rødløk, paprika, forskjellige kjøtt- eller soppsorter, sukkererter, ristede peanøtter ... listen er uendelig! I tillegg til miso, inkluderer andre populære oppskrifter på ramen-nudler shio, som hovedsakelig er saltbasert, og shoyu, som hovedsakelig er basert på soyasaus. Og så har vi tonkotsu, som er en kjøttkraft laget av svinekjøtt. Uansett hva smaksløkene dine vil ha finnes det virkelig en ramen-oppskrift der ute som passer for alle!

Tips: Philips Pasta- og nudelmaskin kommer med sin egen oppskriftsbok fylt med over 20 oppskrifter, designet for å få kreativiteten din til å blomster og nudelferdighetene dine til å imponere!