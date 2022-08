Fritere uten olje

Hvordan fungerer det?



Det er superenkelt: Begynn med å velge hva du vil tilberede – for eksempel pommes frites. En klassisk fritert matrett som både barn og voksne liker. Hvis du hadde valgt å fritere ved å senke potetbitene ned i varm olje, da hadde du kanskje ikke følt at det passet å servere på en hverdag. Men nå friterer du med luft – det er noe helt annet. Finn oppskriften på pommes frites, og legg i potetstavene i airfryeren.

Nå begynner det å skje ting. Airfryeren har en bunn som er formet som en sjøstjerne, noe som gjør at luften inne i airfryeren sirkulerer 360°. Siden den gir en jevn varmefordeling av luften, unngår du at deler av maten blir brent eller er uferdig, og du får et perfekt fritert resultat. Du stiller inn tid og temperatur og trykker på start. Mens maten tilberedes kan du gjøre noe helt annet. I motsetning til når du friterer med en vanlig frityrkoker, trenger du ikke følge med på eller vedlikehold airfryeren, ettersom den varme luften gjør jobben for deg. Når tilberedningen er ferdig, piper airfryeren, og maten er klar til servering.