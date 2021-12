Viktigheten av et godt inneklima





Dårlig inneklima kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser. I Storbritannia anser Parliamentary Office of Science and Technology (POST) at tobakksrøyk, oppvarming og kjøkkeninnretninger er de viktigste kildene til innendørs luftforurensning hjemme, med de viktigste helseeffektene knyttet til lunger og hjerte.2 Så det er klart at et godt inneklima i hjemmet vårt er avgjørende, og å lære hvordan vi kan forbedre luftkvaliteten hjemme bør stå høyt på alles huskeliste.