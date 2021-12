Mugg lukter ikke bare vondt, men det kan også være usunt, så å lære å forebygge mugg i huset hjelper deg med å holde hjemmet sunnere. Visste du at luftrensere ikke bare er nyttige for å forbedre luftkvaliteten, men at de også effektivt bekjemper mugg? Her gir vi deg noen gode tips, ikke bare om hvordan du bruker luftrensere for å bli kvitt muggsporer i luften, men også hvordan du kan nøytralisere ekkel lukt og forhindre mugg i huset fremover.