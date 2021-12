La oss ta for oss virus først, før vi går inn på rollen luftrensere kan spille. Virus er ikke i stand til å reprodusere på egen hånd. De er intracellulære parasitter, noe som betyr at de bare kan reprodusere etter å ha infisert andre vertsceller.Ved å bruke en spesiell luftrenser kan du filtrere virus som sirkulerer i luften i hjemmet ditt, og forhindre at du puster dem inn.Virus består av ett eller flere molekyler og kan være innelukket i et proteinskall. Forskere har funnet ut at de har en tendens til å variere i diameter fra 20 til 250-400 nanometer. Philips Air Purifier Series 3000i er i stand til å fjerne opptil 99,9% av virus og ultrafine partikler så små som 0,003 mikrometer (det er 3 nanometer!). Dette gjør den ideell som luftrenser for virus.