Optimalt inneklima

Philips Air Combi 2-i-1 luftrenser og luftfukter passer deg som vil ha et optimalt inneklima, uansett årstid. Den unike 2-i-1 funksjonen gir den doble fordelen av både luftrensing og luftfukting og sørger for sunnere luft i hjemmet. Luftrensefunksjonen renser luften for skadelige partikler, allergener samt luftbårne bakterier og virus, som kan fremkalle symptomer knyttet til astma og allergier. Luftfukterfunksjonen sørger for en sunnere luftfuktighet, og forebygger tørr hud, tørre øyne og irritasjon i luftveiene. Philips Air Combi er idéell for deg med astma eller allergier! Se alle fordeler