Når det gjelder luftkvalitet på kontoret eller studiestedet, hvor nyttig er en luftrenser og bør du skaffe deg en? Alle som ser på hvordan man kan skape et godt inneklima i kontorbygg og på studiesteder, bør absolutt vurdere å investere i en luftrenser. Luftrensere hjelper til med å rense luften og eliminerer luftforurensninger som kan utløse allergi, noe som gjør det mer behagelig for alle i rommet.

Den største fordelen med å forbedre luftkvaliteten på kontoret eller i studielokalet er å gjøre det sunnere. Visste du at luftrensere kan filtrere virus fra luften? Med effektive luftrensere som Philips Series 3000i, fjernes opptil 99,9% av aerosolene (finfordelte dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften), inkludert de som kan inneholde luftveisvirus, fra luften. Den kan effektivt dekke rom på opptil 135 m².

Så slik kan du sørge for bedre luftkvalitet på kontor og studiesteder. Enten det er for studenter eller arbeidere, sett disse tipsene ut i livet for renere og sunnere luft for alle!

