Hva er en luftfukter?

Hva gjør en luftfukter?





Å balansere fuktighetsnivået riktig spiller en stor rolle i å ha et sunt hjem. Et behagelig fuktighetsnivå ligger på mellom 30% og 60%.1 Hvis luftfuktigheten stiger over 70% i lengre tid, kan dette føre til fremvekst av mugg, bakterier og støvmidd. På den annen side, hvis fuktighetsnivået faller under 30%, får du tørr inneluft, noe som kan forårsake tørr hud, sprukne lepper, allergier, hodepine, hoste og irriterte øyne. Løsningen? La oss presentere luftfukteren! I denne veiledningen ser vi på hva en luftfukter gjør, hvordan den brukes, og fordeler med luftfukter.