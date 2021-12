Med all varmen, dampen og fuktigheten på badet er det et ypperlig sted for muggen lukt å utvikle seg. Fuktighet eller overflatemugg er ofte årsaken, men du kan faktisk fjerne den mugne lukten på badet ganske enkelt. Bare prøv disse tipsene:

Luft er et viktig verktøy for å fjerne muggen lukt. Den enkle prosessen med å åpne dører og vinduer vil bidra til å bringe friskhet inn. Å tillate en god luftstrøm i hjemmet ditt kan også redusere fuktighetsnivået litt. Dette er viktig ettersom høy luftfuktighet mest sannsynlig er årsaken til fuktighet og mugg.

Slipp inn litt luft etter at noen har dusjet eller tatt seg et bad. Dette vil begrense mengden kondens og forhindre fremtidig muggenhet.

Bruk en luftrenser. Dette vil bidra til å holde baderomsluften ren og sunn, og til med forhindre muggoppbygging. En annen bonus ved å bruke en luftrenser som Philips Air Purifier Series 3000i, er muligheten til å fjerne muggsporer fra luften. Filteret fanger luftbårne muggsporer, noe som reduserer risikoen for at de klamrer seg til overflater og forårsaker muggen lukt.

Muggen lukt kan også skyldes for mye fuktighet, så sjekk for drypp eller lekkasjer som kan ha forårsaket vannskade.

Rengjør hele badet grundig. Vær spesielt nøye i områder hvor det vokser mugg for å bli kvitt vond lukt.