Et visst nivå av ekspertise kreves for å bruke en manuell maskin: du må stille inn vanntemperaturen, rengjøre portafilteret, tampe kaffen riktig og noen ganger male kaffen selv. Det kan ta prøving og feiling for å finne en maligsgrad som ikke er for grov eller for fin. Du må også tampe kaffen helt riktig for å unngå å trekke ut for raskt eller ikke trekke ut nok.



Alt dette betyr at dette bare er den beste måten å lage kaffe på hjemme hvis du allerede har noe erfaring.



Nyttig hack: For de beste resultatene, forvarm portafilteret ved å renne varmt vann gjennom det.