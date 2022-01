Husk at forskjellige typer melk har ulik ideell temperatur for skumming, så sørg for å øve deg for å finne ut hva den beste temperaturen er for melken du bruker. Noen andre tips for å oppnå perfekt skummet melk er som følger:



Bruk fersk, kald melk.

Hold melken unna lys.

Oppbevar melken i kjøleskapet til enhver tid for å holde den frisk.

Skum aldri steamet melk på nytt.

Unngå bakterier ved aldri å blande fersk melk med allerede steamet melk og aldri helle varm melk over is.



Nå har du alle tips og triks du trenger for å kunne lage det beste melkeskummet til din hjemmelagde kaffe på kort tid.



Nå vet du hvordan du lager melkeskum hjemme for den perfekte koppen, hvorfor ikke lære noen andre nye ferdigheter og bruksområder for melk? Vi har noen enkle og deilige oppskrifter fra frokoster som vår perfekte grøt til desserter som vår kremete, gammeldagse, krydrede rispudding.