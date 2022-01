Hva er nøkkelen til å lage en god espresso? Suksess kommer til syvende og sist an på forberedelse og nøyaktighet. Slik lager du espresso som er så nær barista-standard som mulig:



Tamp i en 90-graders vinkel. Tamping kan være avgjørende for smaken. Følg disse trinnene for å tampe som en proff.





Bruk fingeren til å jevne ut kaffen og børste av overflødig kaffe. Bøy albuen i en 90-graders vinkel og bruk ca. 7 kg trykk. Når du har dannet en puck, bruk mer press for å gjøre den enda mer kompakt (omtrent 9-13 kg trykk bør gjøre susen).



Nyttig hack: Hvis du ikke er sikker på hvor mye kraft som trengs for å tampe, stå på en vekt og skyv tampen ned på benkeplaten til du ser at vekten din går ned. Dette vil vise hvor hardt du må trykke for å oppnå riktig mengde trykk mens du tamper.