Som en latte lages en cappuccino med espresso, steamet melk og et lag melkeskum på toppen. Forskjellen mellom de to er at cappuccino har et høyere skuminnhold enn latte. Den gode nyheten er at metoden for å lage begge er den samme til du skal skumme melken.



For en ekte kaffebaropplevelse trenger du en espressomaskin for din første ingrediens: espressoen. For melkekomponentet kan du enten bruke en maskin som gjør alt for deg, eller steame manuelt:



For en latte: Steam melken ved av og til å bringe steamdysen til melkens overflate for å lage mer skum. Du kan deretter helle den steamede melken i koppen over espressoen for en deilig, skummende latte.





For en cappuccino: Steam melken ved å bringe steamdysen til melkens overflate oftere, mens du gjør en sirkulær bevegelse for å bidra til å skape mer skum. Gi kannen et godt dunk på benkeplaten for å bli kvitt eventuelle bobler før du heller den steamede melken over espressoen. Du bør nå ha en perfekt skummende, fyldig cappuccino.





Neste på listen vår over drikker laget av espresso og melk: Hva er latte macchiato og hvordan skiller den seg fra standard macchiato-kaffe?