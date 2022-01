Før du tenker på hvordan du kan lage en caramel macchiato, er det viktig å først mestre den grunnleggende macchiatoen, ellers kjent som espresso macchiato eller caffé macchiato. Macchiato er laget av en liten mengde melk med mye espresso. I hovedsak er det en espresso med en liten skvett melk.



En latte macchiato derimot, er en blanding av en latte og en espresso. Den har mer dampet melk og mindre espresso enn en latte, og har et lagvis utseende. Her er ingrediensene du trenger til vår latte macchiato-oppskrift:



Brygget espresso

Din valgfrie melk

En metallmugge

Et serveringsglass





Når du har ingrediensene klare, kan du lære hvordan du lager en latte macchiato med disse enkle trinnene:



Brygg en enkel espresso. Steam melken ved å holde metallmuggen i vinkel. Sett steamdysen inn i melken og steam til melken har skummet. Hell melken i glasset Hell sakte espressoen over melken. Topp macchiatoen med en klatt melkeskum.



Når det gjelder å lære og lage en macchiato hjemme, er trikset å helle espressoen over den dampede melken veldig sakte. Vurder å bruke en skje for å bremse helleprosessen ytterligere. Dette vil gi deg det visuelt tiltalende lagvise utseendet som denne espressodrikken er så kjent for.



Og hvis du vil vite hvordan du lager en iskaffe macchiato for en forfriskende start på dagen, kan det ikke være enklere! I stedet for å dampe melken, hell bare avkjølt melk i et glass fylt med is. Tilsett din espresso på samme måte som for en vanlig macchiato, og du er ferdig!