Det korte svaret er ja, det bør du. Kroppen trenger energi slik at den kan jobbe på gjennom treningen. Å spise et sunt, godt balansert måltid før trening vil hjelpe kroppen med å generere energien den trenger, slik at du kan få maksimal effekt hver gang.

Det er best å trene rundt tre timer etter at du har spist et hovedmåltid, for å gi kroppen tid til å absorbere alle næringsstoffene den trenger.