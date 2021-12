Nå som du vet at smoothier er bra for deg, lurer du sannsynligvis på hvordan du lager en frokostsmoothie. Det er her vi kommer inn! Her er våre beste tips for den perfekte smoothien:

Bruk den riktige kombinasjonen av ingredienser i smoothien din.Det er lett å tro at jo flere ingredienser du kaster i smoothien din, jo bedre er det for deg. Tross alt er ingrediensene sunne, ikke sant? Vel, denne metoden kan være litt hensynsløs ved at den risikerer å fylle smoothien med kalorier, sukker og fett. For å unngå dette må du sørge for at purerte frukt og/eller grønnsaker utgjør minst 50% av smoothien. Den beste måten å gjøre dette på er å holde deg til en oppskrift med en balansert blanding av faste og flytende ingredienser, unngå isolerte næringsstoffer eller tilsatt sukker. Vær forsiktig når du søter smoothien din. Søtheten til en sunn frokostsmoothie skal komme fra fersk eller frossen frukt, ikke fra yoghurt eller juice fra konsentrat som er tilsatt sukker. Hvis du trenger et ekstra søtkick, kan du prøve naturlige sukkerarter som agavesirup, honning eller lønnesirup. Men prøv å ikke bruke disse naturlige søtningsmidlene for mye, siden de også inneholder sukker. Hvis du vil ha mer sødme fra frukt, er dadler en fin måte å søte smoothien din på. Sørg for å tilsette protein, fiber og C-vitamin til smoothien din.

For å være sikker på at du lager en mettende smoothie til frokost, tilsett en proteinkilde. Dette kan for eksempel være fettfattig melk, gresk yoghurt eller plantebasert melk. Fiber finnes hovedsakelig i frukt og grønnsaker, mens sitrusfrukter kan være gode kilder til C-vitamin. Heldigvis inneholder de følgende syv frokostsmoothiene en sunn og balansert blanding av vitaminer og mineraler.1

Hvis du følger tipsene ovenfor, er en sunn frokostsmoothie en glimrende måte å starte dagen på med et balansert kosthold. Med en god, kraftig og lett å rengjøre-blender, som en høyhastighetsblender fra Philips Avance Collection, kan du sørge for at smoothiene dine blir flotte hver gang, med liten eller ingen innsats i det hele tatt.