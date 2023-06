En perfekt espresso bør ha en ekstraksjonstid på 20–30 sekunder og et manuelt trykk justert til 9 bar. Dette sikrer at de positive smakskomponentene ekstraheres, og at fettstoffene som lager skummet, emulgeres. Bruk alltid rent vann for å få en renest mulig smak. Vis alle kaffemaskiner som kan lage en espresso