Pommes frites i frityrkoker eller Airfryer

Hvis du ønsker hjemmelagde pommes frites, skjærer du først potetene i staver og koker dem i vann i 5–10 minutter (de må ikke koke i stykker). Når potetstavene er ferdig kokt, legger du dem til tørk på et stykke tørkerull i ca. 15 minutter. Det er viktig at potetstavene er helt tørre når du legger dem i den varme oljen for å hindre at oljen spruter eller koker over. Frosne pommes frites kan også tilberedes i frityrkoker eller gryte, men generelt er det bedre å bruke tørre ingredienser for å unngå for mye sprut.



Mens potetene renner av, klargjør du frityroljen og varmer opp litt mat-, raps eller solsikkeolje. Til pommes frites skal temperaturen ligge mellom 160 °C og 180 °C. Når oljen har nådd riktig temperatur, tilsetter du forsiktig en liten mengde poteter. Det er viktig å ikke tilsette for mye om gangen, da det kan gjøre at oljen koker over. La potetene fritere i noen minutter til de har fått passende farge, og ta dem opp med en hullsleiv. Mange foretrekker å dobbeltfritere potetene for å få dem enda sprøere. Til slutt lar du pommes fritesene renne av på et stykke tørkerull.