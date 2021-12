Presset juice er himmelsk. Den er ikke bare full av smak, men også viktige vitaminer og næringsstoffer. Enten du går for et enkelt glass ferskpresset eple-, appelsin-, eller druejuice, eller spennende blandinger som avokado og reddik, er en deilig juice et ideelt supplement for et balansert kosthold. Med riktig juicer er det enkelt å få det beste i smak, tekstur og kvalitet ut av saften din.



Fersk juice har imidlertid kort holdbarhet, ettersom vitamininnholdet reduseres kort tid etter tilberedningen. Derfor krever det litt tanke bak å bevare fersk juice du har presset hjemme. Du må vite hvor lenge du kan holde den kjølig og hvordan du kan fryse juice. Vår praktiske guide nedenfor hjelper deg med å lage perfekt hjemmelaget juice og gir veiledning for den beste måten å lagre fersk juice på for å bevare den for et enkelt, deilig vitaminkick!