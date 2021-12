En annen fordel med slow juicer er at den er designet for å ligne tyggebevegelsen til den menneskelige munnen. Munnen er veldig effektiv til å trekke ut næringsstoffer fordi den "fordøyer" mat, noe som gjør det lettere for kroppen å absorbere og metabolisere næringsstoffer under resten av fordøyelsesprosessen.



Ikke bare det, men det er vitenskapelig bevist at næringsstoffer best bevares når de tygges med en hastighet på 30 til 40 bevegelser per minutt.

En ekstra fordel med en slow juicer er at du kan putte hel frukt i maskinen. Slow juiceren vil trekke ut saften direkte i beholderen, mens skall, fruktkjøtt, frø og stilker går til en egen beholder.

Slow juicere virker med mykere frukt som mango, så vel som med hardere grønnsaker som gulrøtter eller ingefær. Philips Avance Juicer har den unike MicroMasticating-teknologien, som trekker ut 90% av ingrediensene og omdanner dem til en tykkere og mer næringsrik juice. På denne måten tilsettes flere vitaminer, næringsstoffer og fiber fra frukt og grønnsaker til saften.