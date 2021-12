Sunn ovnsbakt kylling: Ovnsbaking er en av de mest effektive og enkleste måtene å lage kylling på, og kan være sunt hvis du ikke bruker for mye olje. Etter å ha forvarmet ovnen til 200° C, eller 180° C for en vifteovn, smører du et stekebrett for å unngå at kyllingen din setter seg fast. Mariner kyllingen din i krydder og litt olivenolje, før du steker i 25 minutter.

Tips: Et ovnsbakesett er tilgjengelig for bruk med Philips Airfryer XXL , og inneholder et stekebrett som er stort nok til kyllingbryst og deilige søte godbiter.

Wok: Wokking er en enkel måte å lage kylling med grønnsaker på. Det er flott å bruke det du har hjemme, med urter og krydder tilsatt, for en rask og sunn middag. Legg kyllingen i pannen og stek i 2 til 3 minutter til den er brunet. Tilsett grønnsakene og stek i ytterligere 3 til 5 minutter. Så kjapt er det!

Poaching: En av de mest tradisjonelle metodene, og en god løsning hvis du lurer på hvordan du kan lage kylling uten olje. Poaching innebærer å koke kyllingen i vann, buljong eller vin. Legg den skivede kyllingen i en panne og dekk til med vann. Kok opp over middels varme før du reduserer varmen og lar det småkoke. Kyllingen skal koke i 15 minutter, men det er best å bruke et termometer for å sikre at kjøttet er 75° C på sitt tykkeste og helt gjennomkokt.

Med riktig utstyr og disse ideene for et sunt og balansert kosthold er det både raskt og enkelt å lage sunn kylling. Enten det er å lage kylling i en airfryer eller grille din egen rotisserie -kylling hjemme, bør det å lage sunn kylling aldri bety at du går på kompromiss med smaken.