Hva er forskjellenpå en Airfryer og en frityrkoker?



Ved første øyekast kan en vanlig frityrkoker og en Airfryer virke relativt like. Begge gir ingrediensene en saftig, utsøkt smak og sprø overflate. Men tilberedningsmetoden som benyttes av en frityrkoker – å senke ned ingrediensene i en stor mengde varm olje – er helt annerledes enn den som brukes i en Airfryer. Betydelig mindre olje

Mens en tradisjonell frityrkoker til hjemmebruk bruker masse olje, behøver Philips Airfryer maks en spiseskje olje ifølge oppskriftene, og i mange oppskrifter trenger du ikke å tilsette olje i det hele tatt. Er du en person som elsker fettdryppende, fritert mat på den tradisjonelle måten, kan en frityrkoker fortsatt være det beste valget. Men hvis du er mer opptatt av helsen og vil oppnå liknende resultat uten å unnvære den sprø overflaten, er Airfryer det beste valget. Selv om du opplever maten som stekt eller fritert er den faktisk luftfritert, noe som utrolig nok skaper samme sprø overflate på maten, men uten eller med mye mindre tilsatt fett. Enklere å rengjøre

Olje er krevende å rengjøre, og siden grillkurven kan vaskes i oppvaskmaskin er det bare den ytre kurven som må vaskes for hånd. Den rengjør du enkelt med vanlig oppvaskbørste og oppvaskmiddel på ett minutt! Du behøver heller ikke å tenke på hvor du skal gjøre av oljen som blir til overs etter frityrkokingen. En Airfryer er ofte mindre enn en frityrkoker

De fleste Airfryerne er betydelig mindre enn frityrkokere, siden de ikke behøver å inneholde samme mengde olje som trengs til fritering. Philips har en rekke forskjellige modeller, både kompakte og tilpasset familiehusholdninger, slik at alle kan finne den modellen som fyller nettopp deres behov. Slik fungerer en Airfryer:

Philips patenterte TurboStar-teknologi gjør at varmluft virvler jevnt gjennom Airfryeren, noe som resulterer i konstant og jevn varmefordeling i hele kurven. Det er den hete, raskt sirkulerende luften, i kombinasjon med formen på bunnen, som skaper det fantastiske resultatet. I tillegg til den hurtigsirkulerende luftstrømmen, kommer kraftig direktevarme ovenfra, noe som skaper den sprø og gyllenbrune overflaten samtidig som innsiden holder seg saftig.