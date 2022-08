Hva er forskjellen på en Airfryer og en varmluftsovn?



Det er lett å tro at en Airfryer er en liten variant av en varmluftsovn, men det stemmer ikke. Selv om begge metodene tilbereder maten raskt og effektivt, er både resultatet og den bakenforliggende teknologien forskjellig. Hurtigsirkulerende varmluft skaper stekeoverflate

Luften inne i en Airfryer sirkulerer betydelig raskere enn de fleste varmluftsovner, noe som innebærer at tilberedningstiden ofte er kortere. En annen og mer markant forskjell er at den hurtigsirkulerende varmluften gjør at ingrediensene får en sprø stekeoverflate samtidig som innsiden beholder saftigheten. Det er nettopp dette som er Airfryernes fremste og mest unike egenskap – å kunne "steke" eller "fritere" maten uten stekepanne og uten å bruke overdrevet mye fett. Mindre fett i maten

Du kommer også unna med mindre fett i maten. Selv om du opplever maten som stekt eller fritert, krever luftfritering, som utrolig nok skaper samme sprø overflate, mye mindre tilsatt fett. Du trenger maksimalt å tilsette en spiseskje olje i oppskriften, og i mange oppskrifter blir resultatet lite sprøtt som stekt eller fritert helt uten tilsatt fett. Den varme og hurtigsirkulerende luften gjør at ingrediensene blir skikkelig tilberedt uten å miste saftigheten. Dermed blir råvarene sprø utenpå og saftige inni. Ofte raskere tilberedningstid

En annen fordel er at tilberedningstiden gjerne er vesentlig kortere i en Airfryer enn i en varmluftsovn. For eksempel tar en helstekt kylling på 800 g fra 30-40 minutter å tilberede i Airfryer, mens den behøver 60-80 minutter i en varmluftsovn. Den er dessuten svært enkel å holde ren og presentabel, og tar forbausende liten plass. Kort sagt oppnår du både et bedre og raskere resultat med en Airfryer enn med en varmluftsovn.